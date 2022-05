Typisierungsaktion am Samstag

Vor zwei Jahren erhielt Alla Kraft die Diagnose Blutkrebs. Nach acht Monaten Chemotherapie besiegte die medizinische Fachangestellte aus Straubenhardt den Krebs und galt als gesund.

Dann traf die Mutter zweier Töchter den Mann ihres Lebens, wie sie sagt. Mit Reiner schwebte die 43-Jährige auf Wolke sieben. Doch Ende April zerplatzte der Traum: Der Krebs war zurück. Zwei Tage nach der Diagnose machte er ihr einen Heiratsantrag. Die beiden heirateten Anfang Mai.

Nun braucht Alla eine Stammzellenspende, um zu überleben. Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich bei der Deutschen Knochenmarksspenderdatei (DKMS) unter www.dkms.de/alla ein Registrierungsset bestellen.

Typisierungsaktion bei Feuerwehrhaus-Einweihung in Straubenhardt

Eine Typisierungsaktion findet an diesem Samstag, 21. Mai, von 12 bis 17 Uhr bei der Einweihung des Feuerwehrhauses in der Langenalber Straße in Straubenhardt statt.

Um Patienten und Patientinnen wie Alla bei der Vermittlung von passenden Stammzellenspendern zu unterstützen, ruft die DKMS dazu auf, sich online registrieren zu lassen.

Ebenso ist die normale Onlineregistrierung über dkms.de jederzeit möglich. Jede Registrierung kostet die DKMS 35 Euro.

Deshalb bittet sie um Spenden auf das Konto IBAN: DE03 7004 0060 8987 0003 25, Verwendungszweck: FEA 001.