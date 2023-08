Zweiter Anlauf

Extremsportlerin Tanja Höschele aus Straubenhardt startet neuen Weltrekordversuch

Am 1. Oktober will sie in Neuenbürg den Rekord im 48-Stunden-Lauf auf dem Laufband holen. Ein zurückliegender Versuch scheiterte unter anderem an falschen Informationen des Rekordinstituts für Deutschland.