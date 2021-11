Bevölkerung kann Anregungen einbringen

Bis Tempo 30 in Straubenhardt gilt kann es sechs Monate dauern

Eigentlich sollten Bürgerinnen und Bürger sich am Dienstag in der Straubenhardthalle über den Lärmaktionsplan informieren können. Aufgrund der gestiegenen Inzidenz wurde die Veranstaltung jedoch in den virtuellen Versammlungsraum verlegt.