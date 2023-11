Sido kehrt zurück aufs Happiness-Festival in Straubenhardt

Am Anfang seiner Karriere trug Sido noch eine silberne Totenkopfmaske. Davon hat er sich längst getrennt. Geblieben ist der Erfolg. Mit „Au revoir“ und „Astronaut“ legte der Rapper aus Berlin im Vor-Corona-Jahrzehnt die meistverkauften Singles in Deutschland vor.

Ihn als Festival-Act zu buchen, ist also eigentlich ein No-Brainer. Beim Happiness-Festival hat man vermutlich trotzdem darüber nachgedacht, ob das nun schon wieder geht. Sido war schließlich erst 2022 in Straubenhardt aufgetreten.

Sido wollte jetzt wiederkommen. Benjamin Stieler

Happiness-Chef

„Das war so ein toller Auftritt von ihm“, sagt Happiness-Chef Benjamin Stieler über den Gig von Sido. „Es hat ihm gut gefallen, Sido wollte jetzt wiederkommen. Und uns hat es auch so gut gefallen. Da ist es völlig ok, das jetzt zu wiederholen.“ Außerdem seien daneben diesmal ganz andere Namen im Aufgebot.

Welche, das ist zu einem großen Teil immer noch unbekannt. Am Sonntag aber lüftete das Happiness-Team immerhin einen Teil des Geheimnisses und nannte acht Namen. Dabei wäre das zu Werbezwecken gar nicht nötig gewesen. Das Festival war nur einen Tag nach Vorverkaufsstart im Sommer praktisch ausverkauft. Ein Restkontingent, das später in den Verkauf ging, war ebenfalls schnell weg.

Sido wird Co-Headliner beim Happiness-Festival

„Normalerweise ist es gesetzt, dass wir um diese Zeit des Jahres die erste Welle von Acts bekannt geben. Wir haben dann viel überlegt“, verrät Stieler. Man habe sich dann doch entschlossen, die ersten Namen bereits zu nennen. „Wir wollten jetzt einfach was verraten, weil der Vertrauensvorschuss der Besucher so hoch ist.“

Der größte Name ist Sido. Er wird formal Co-Headliner beim Happiness-Festival 2024 sein, das vom 11. bis 13. Juli stattfinden wird. Das bedeutet, er spielt das vorletzte Konzert an einem der Abende, irgendjemand könnte also nach Einschätzung der Macher für noch mehr Nachfrage und Stimmung sorgen. Aber natürlich steht Sidos Name groß und weit wie ein Headliner oben auf dem Line-up. Es ist ein Name mit Breitenwirkung.

In der Gruppe der 18- bis 25-Jährigen hält Stieler derzeit dagegen einen anderen für noch angesagter: Ski Aggu, ein rhythmusbetonter Rapper, ebenfalls aus Berlin. Seine Single „Friesenjung“, eine Kollaboration unter anderem mit Otto Waalkes, von dem der Song im Original stammt, erreichte Platz eins der deutschen Charts.

Auch Ski Aggu trägt übrigens in gewisser Weise eine Maske. Es ist, wie der Künstlername des Newcomers ahnen lässt, eine Skibrille.

Happiness-Macher geben insgesamt acht Acts bekannt

Noch mehr Masken und Rap aus Berlin auf dem Happiness gibt es mit PA69. Auf der Bühne und auf Pressefotos tragen die drei Musiker stets rosafarbene Sturmmasken.

Weitere Künstler im Sommer 2024 werden der Hamburger Rapper Tom Hengst, die Wahl-Hamburgerin und Alternative-Rockerin Tyna, die süddeutsche Indierockband Kaffkiez, Singer-Songwriterin Paula Hartmann und die österreichische Sängerin Verifiziert sein.

Drei von ihnen standen übrigens auch 2023 schon im Line-up: PA69, Verifiziert und Tom Hengst – der hatte seinen Auftritt allerdings krankheitsbedingt absagen müssen. Offenbar kehren nicht nur die Fans gerne zurück nach Straubenhardt, sondern auch die Künstler.