Der Großteil der Tickets fürs Happiness-Festival in Straubenhardt 2024 war innerhalb von Minuten weg. Die letzten gut 1.000 Karten werden jetzt verkauft, womöglich wieder ziemlich schnell. Dabei sind noch gar keine Acts bekannt.

Event in Straubenhardt

Die Nachfrage nach Karten für das Happiness Festival in Straubenhardt wurde über die Jahre immer größer. Doch solche Dimensionen wie dieses Jahr hat sie bisher noch nie angenommen.

Als Ende Juli der Vorverkauf für das Festival-Wochenende 2024 begann, war er ziemlich schnell auch schon wieder vorbei. Nach nur zehn Minuten meldete der Veranstalter, dass bereits zwei Drittel der Tickets vergriffen seien.

Und nach rund einem Tag hieß es auf den Kanälen des Happiness: Es ist ausverkauft.

Tagestickets und Rückläufer fürs Happiness-Festival gehen in den Verkauf

So ganz richtig war das zwar nicht, weil die Organisatoren noch kleinere Kontingente, vor allem Tagestickets, für einen späteren Zeitpunkt zurückgehalten hatten. Richtig war aber, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Karten mehr gab. Und dass vergleichsweise auch nicht mehr viel nachkommen würde.

Ein Rest von rund 1.500 Karten geht nun an diesem Wochenende in den Verkauf. Zum Vergleich: Auf dem Festivalgelände in Straubenhardt-Schwann feiern 14.500 Besucher – pro Tag.

Bei den jetzt angebotenen Tickets handelt es sich um Tageskarten und sogenannte Rückläufer. Das sind Tickets, die bestellt, aber nicht bezahlt wurden und daher ein zweites Mal in den Verkauf kommen.

Für Fans aus dem Raum Pforzheim gibt es eine Handvoll Tickets ab Samstag, 14. Oktober, im Kartenbüro in den Schmuckwelten Pforzheim zu kaufen. „Nur solange der Vorrat reicht“, betonen die Veranstalter.

Am Sonntag, 15. Oktober, um 12 Uhr gibt es Karten dann online. Die Veranstalter sprechen von der „letzten Chance, noch am Festival teilzunehmen“. Sie weisen dabei auch auf einen Presale hin, für den man sich online registrieren kann.

Veranstalter rechnet erneut mit hoher Nachfrage, obwohl immer noch kein Act bekannt ist

„Wenn ihr angemeldet seid, bekommt ihr einen Tag, bevor es losgeht, eine Mail mit einem speziellen Link – damit könnt ihr fünf Minuten vor allen anderen Rückläufer Tickets kaufen“, heißt es zur Erklärung auf der Seite des Festivals. Dabei kann man maximal vier Karten bestellen.

Die schon Ende Juli verkauften Karten gingen übrigens dieser Tage in die Post und müssten die ersten Fans inzwischen erreicht haben. Die Veranstalter rechnen beim jetzigen Nachverkauf erneut mit hoher Nachfrage. Dabei ist noch kein einziger Act für das Festival am 11. bis 13. Juli 2024 bekannt.

Ich glaube, es gibt einen Kipppunkt, ab dem es nicht mehr so familiär zugeht. Benjamin Stieler

Chef des Happiness-Teams

Das Happiness hat sich einen Ruf als gut kuratiertes Musikfestival mit deutschen Künstlern erarbeitet. Die Veranstalter nennen es „eines der beliebtesten Events in der Region“.

Zu den Acts im zurückliegenden Sommer gehörten die Headliner Cro, SDP und Kraftklub, aber auch aufsteigende Künstler wie Nina Chuba waren dabei.

Zudem ist das Festival für seine vergleichsweise familiäre Atmosphäre bekannt. Ein Pfund, mit dem die Macher weiter wuchern wollen. „Ich glaube, es gibt einen Kipppunkt, ab dem es nicht mehr so familiär zugeht“, sagt Benjamin Stieler, Chef des Happiness-Teams.

Das spricht für ihn gegen eine Vergrößerung des Events, trotz der riesigen Nachfrage. „Wir kriegen es so, wie es ist, gut ausverkauft. Und mit den Helfern, die wir haben, bekommen wir es so auch gut gestemmt“, fügt er hinzu.