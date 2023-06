Rund tausend Oldtimer und US-Cars werden in Wimsheim erwartet

Beim zweiten US-Car & Oldtimer-Treffen in der Gatran Garage rechnen die Veranstalter mit bis zu 8.000 Besuchern. An zwei Tagen können heiße Schlitten bestaunt werden.

Am letzten Juniwochenende wird die Gatran Garage in Wimsheim wieder so etwas wie das El Dorado für alle Fans von US-Cars und Oldtimern werden. Zwei Tage lang wird dort am 24. und 25. Juni jeweils ab 11 Uhr gefeiert, versprechen es die Macher des zweiten US-Car & Oldtimer-Treffens, zu denen neben Gatran-Werkstattleiter Oliver Feigenbaum auch Joachim Schmitt, Gründer der A8-Studios in Friolzheim, zählen.

Klassischerweise laufen solche Treffen immer so ab, dass man sie zunächst ausschreibt, „und dann kommen die Besitzer mit ihren Fahrzeugen vorbei und treffen sich“, erklärt Schmitt. „Das ist so das Who’s who der Szene, die alle die gleiche Leidenschaft teilen.“ Manche kommen vorbei, weil sie ihren Wagen verkaufen wollen, andere wiederum suchen nach Fahrzeugen, die sie kaufen können.

Letztlich profitieren davon auch die Besucher dieses Events, das sie erst im letzten Jahr aus der Taufe gehoben haben – und das gleich mit großem Erfolg. „Wir hatten 405 Fahrzeuge und etwa 3.500 Besucher da“, erzählt Schmitt im Gespräch mit unserer Redaktion.

US-Car- und Oldtimer-Treffen in Wimsheim auf zwei Tage verlängert

Deshalb war es nicht nur keine Frage, dass sie dieses US-Car- und Oldtimer-Treffen auf jeden Fall wiederholen wollen; sie werden es dieses Mal auch auf zwei Tage erweitern. Das dürfte sich letztlich auch auf die Besucherzahl auswirken. „Wir gehen von 5.000 bis 8.000 aus“, sagt Schmitt; und auch die Zahl der Fahrzeuge dürfte sich nach seiner Einschätzung in diesem Jahr locker verdoppeln, auf 800 bis tausend.

Die Idee zu diesem Event entstand auch aus dem Umstand, dass sich die Gatran Garage auf die Restauration und Reparatur von Oldtimern und US-Cars spezialisiert und sich in der Szene dadurch einen guten Namen gemacht hat, erzählt er. Das sei letztlich einer der Gründe, warum gleich das erste Treffen auf so große Resonanz gestoßen ist, sagt Schmitt. „Wenn der Veranstalter schon mal vom Fach ist, dann finden das viele cool, weil du dadurch gleich einen Ansprechpartner hast.“

Entsprechend groß ist auch der Umkreis, aus dem die Fahrzeugbesitzer anreisen. Die meisten kommen aus Baden-Württemberg, aus dem Karlsruher und dem Stuttgarter Raum, weiß Schmitt, „aber es kommen auch welche aus der Pfalz oder aus Hessen.“

Rahmenprogramm mit Open-Air-Bühne und „Burn Out Zone“

Manche von ihnen sind in den Gatran Cruisers organisiert, ein Verein, der derzeit etwa 30 Mitglieder hat. „Die streuen natürlich das auch noch mal in die ganze Szene rein und dann wissen alle: Wenn du das richtig groß aufziehst, dann müssen wir da hin.“

Groß aufgezogen haben sie das zweite US-Car- und Oldtimer-Treffen auf jeden Fall. Für Jung und Alt soll etwas dabei sein, verspricht Schmitt und verweist neben den Fahrzeugen, die es dann zu sehen gibt, auch auf den mobilen Leistungsprüfstand, wo Fahrzeuge überprüft werden können. Und auf den Car Wash oder die „Burn Out Zone“. Zudem sei eine Open-Air-Bühne aufgebaut, auf der am Samstagabend die Liveband „Friendly Elf“ auftreten. Aus Jugendschutzgründen ist der Zutritt abends allerdings erst ab 16 Jahren erlaubt.