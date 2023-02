Zahlreiche Maßnahmen geplant: Autobahn GmbH investiert in die Region

Rund 350 Millionen Euro investiert die Autobahn GmbH des Bundes dieses Jahr in Bau und Erhalt von rund 1.050 Kilometern Autobahnen im Südwesten.Darunter sind auch einige Maßnahmen in der Region.

Voraussichtlich im zweiten Quartal soll die Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Karlsbad erneuert werden, weil es in diesem Bereich Schäden in der Bestandsfahrbahn gibt. Die Baukosten sind mit rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt.

„Im vergangenen Jahr wurde bereits die südliche Fahrbahn dieses Streckenabschnittes in Fahrtrichtung Stuttgart saniert“, erklärt Pressesprecherin Petra Hentschel auf Anfrage unserer Redaktion. Nun ist die Gegenrichtung auf einer Länge von 1,2 Kilometern dran.

Zwischen sechs und acht Wochen sind für diese Maßnahme veranschlagt. In dieser Zeit werden in Fahrtrichtung Karlsruhe nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Im Zuge der Arbeiten wird auch die Abfahrtsrampe bei der Anschlussstelle Karlsbad in Fahrtrichtung Karlsruhe mit saniert. „Deshalb muss diese für den Zeitraum der Arbeiten für den Verkehr gesperrt werden“, bittet Hentschel um Verständnis. Die Verkehrsteilnehmer werden so lange über die B10 sowie über die L563 und L623 geführt.

Verzögerungsstreifen an der Anschlussstelle Heimsheim wird verlängert

Ebenfalls im zweiten Quartal ist geplant, den Verzögerungsstreifen an der Anschlussstelle Heimsheim in Fahrtrichtung Karlsruhe um etwa 340 Meter bis zur bestehenden Unterführung im Osten zu verlängern. „Durch die Verlängerung des Verzögerungsstreifens wird das wesentliche Ziel verfolgt, den Rückstau von Fahrzeugen auf den LKW-Fahrstreifen der Autobahn deutlich zu reduzieren“, betont Hentschel.

„Derzeit kommt es im nachgeordneten Netz zeitweise zu hohen Rückstaulängen, sodass sich die Fahrzeuge in den Spitzenstunden bis auf den LKW-Fahrstreifen der Autobahn rückstauen.“ Für diese Maßnahme sind 400.000 Euro veranschlagt. Während der bis zur sechswöchigen Bauphase stehen zwar alle drei Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe zur Verfügung, allerdings sind diese schmaler als gewöhnlich, so Hentschel. Mit der Maßnahme erhofft sich die Autobahn GmbH eine Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Park- und WC-Anlage Kämpfelbach wird umgebaut

Im dritten Quartal soll schließlich die Park- und WC-Anlage Kämpfelbach umgebaut werden, um hier mehr Platz für Lkw zu schaffen. „Dazu werden die LKW künftig rückwärts einparken, die Aufstellung der PKW bleibt hingegen nahezu wie im Bestand“, konkretisiert Hentschel das Vorhaben.

Die bislang 20 PKW-Stellplätze werden demnach nicht erhöht. Nach dem Umbau werden allerdings 28 Stellplätze für LKW zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können nachts zukünftig auch zwei LKW auf den PKW-Stellplätzen parken. 1,4 Millionen Euro sind für diese Maßnahme veranschlagt. Die Bauphase wird nach Einschätzung der Autobahn GmbH bis zu fünf Monate umfassen. Während dieser Zeit ist die Park- und WC-Anlage für die Verkehrsteilnehmer gesperrt.

Bei Mutschelbach entsteht kombiniertes Brückenbauwerk

Auf Höhe Mutschelbach soll zudem ein kombiniertes Brückenbauwerk entstehen, das als Grünbrücke konzipiert ist, also als Wildtierbrücke zur Biotopvernetzung. Diese Brücke soll bis zu 95 Meter breit sein und eine Spannweite von über 60 Metern haben.

„Es ist vorgesehen, das Traggerüst in einer ersten Wochenendsperrung der A8 aufzubauen“, erklärt Pressesprecher Jan-Philipp Strobel. Der Bogen wird dann in insgesamt sechs Bauabschnitten hergestellt. „Für das Verschieben des Traggerüstes zwischen den Bauabschnitten wird jeweils eine nächtliche Sperrung der A8 notwendig.“

Sobald der Bogen auf gesamter Länge fertiggestellt ist, wird eine zweite Wochenend-Sperrung der A8 nötig werden, damit das Traggerüst wieder abgebaut werden kann. Für den kompletten Neubau ist eine Bauzeit von rund 18 Monaten veranschlagt. Die Baukosten liegen bei rund zehn Millionen Euro.