Viel Schweiß ist in den vergangenen Wochen bei den Spielern des 1. CfR Pforzheim und der FC Nöttingen geflossen. Beide Mannschaften hatten eine kurze Winterpause und haben sich zuletzt intensiv auf das zweite Halbjahr in der Fußall-Oberliga vorbereitet. Nun geht es am Samstag (14 Uhr) für beide Clubs in ihren Heimspielen wieder um Zählbares.

Viel ereignisreicher hätte die Winterpause für den 1. CfR Pforzheim nicht laufen können. Statt besinnlicher Tage zwischen den Jahren herrschte allerhand Betrieb. Nach der Trennung von Sani Murati übernahm Thomas Herbst das Zepter, Alexander Freygang, der mit Murati an der Seitenlinie stand, fungiert künftig als Teammanager.

1. CfR Pforzheim im Trainingslager in der Türkei

Nach den ersten Trainingseinheiten zog Herbst ein positives Fazit. „Die Mannschaft hat im Training gezeigt, welche Qualität in ihr steckt. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen und die Entwicklung der Jungs“, sagte der 36-Jährige. Anschließend wurde in der Türkei ein Trainingslager bezogen, der letzte Test gegen den Regionalligisten TSG Balingen fiel beim 3:0 ebenfalls positiv aus.

Die Jungs sind verdientermaßen richtig heiß, dass es wieder losgeht. Thomas Herbst

Trainer 1. CfR Pforzheim

„Insgesamt war es ein positiver Abschluss der Vorbereitung. Jetzt freuen wir uns, dass es nächste Woche wieder losgeht“, sagte Co-Trainer Matthias Siegele, der mit Herbst nach Pforzheim gewechselt war und der den erkrankten Chefcoach vertrat.

Herbst sieht das genauso: „Wir hatten im Trainingslager an sechs Tagen bis zu drei Einheiten am Tag, morgens um 7.15 Uhr waren alle im Trainingsraum. Daher sind die Jungs nun verdientermaßen richtig heiß, dass es wieder losgeht.“

CfR will Hinspiel gegen ATSV Mutschelbach vergessen machen

Den positiven Schwung will der 1. CfR Pforzheim natürlich mit ins erste Pflichtspiel der Saison gegen den ATSV Mutschelbach nehmen. Die Erinnerungen ans Hinspiel sind aufseiten der Gastgeber keine guten – das Hinspiel entschied die Elf von Dietmar Blicker mit 6:4 für sich.

Doch auch für Herbst ist das Schnee von gestern. „Unabhängig unserer Testspielergebnisse fällt mein Fazit zur Vorbereitung wirklich gut aus. Wir hatten viele Einheiten, haben unsere Inhalte eingebracht und die Mannschaft hat diese auch gut angenommen“, so Herbst. Das Team habe Offenheit, Willen und Ehrgeiz an den Tag gelegt.

Dan Constantinescu neu an Bord der Pforzheimer

Verzichten müssen die Pforzheimer im Heimspiel am Samstag auf Niklas Hofmeister. Neu an Bord beim CfR ist Dan Constantinescu. Der 30-Jährige kann sowohl als Innenverteidiger als auch als Sechser agieren. Den Verein verlassen haben Marvin Benefo (Jahn Zeiskam), Alexander Götz (FSV Bissingen) und Noah Lulic (1. Göppinger SV).

FC Nöttingen will Serie fortsetzen

Durchaus mit einem weinenden Auge sind die Verantwortlichen des FC Nöttingen in die Winterpause gegangen. Durch die Pause wurde der sportliche Höhenflug der Remchinger jäh gestoppt. Zumindest die Partie gegen den Offenburger FV hätte Trainer Dirk Rohde noch gerne gespielt. Nun kommt es an diesem Samstag (14 Uhr) zum Duell mit dem OFV.

In den Begegnungen vor dem Jahreswechsel konnte Nöttingen getrost als Team der Stunde bezeichnet werden. Seit acht Spielen wurde nicht mehr verloren. In sechs dieser Partien verließ der FCN als Sieger den Platz.

Nach einem schwachen Saisonstart, der vor allem von vielen Verletzungen geprägt war, steht das Rohde-Team mittlerweile auf dem achten Rang und nur noch einen Zähler hinter dem Rivalen aus Pforzheim.

Marco Andric verstärkt FC Nöttingen

„Es ist wichtig, dass wir gut aus der Pause kommen“, sagt Rohde. Zweifelsohne wolle seine Mannschaft da anknüpfen, wo sie aufgehört habe. Auch wenn der Start in die Vorbereitung etwas holprig verlaufen sei, sei er insgesamt zufrieden. Positiv seien vor allem die Auftritte gegen den Regionalligisten SGV Freiberg (1:2) und den Oberligisten 1. FC Kaiserslautern II (2:2) gewesen.

Ein festes Ziel will Rohde nicht festlegen. „Die Liga ist sehr eng. Wir dürfen nun nicht beginnen zu träumen“, sagt er. „Wichtiger ist weiter an einigen Stellschrauben in unserem Spiel zu drehen“, fügt er an. Helfen soll dabei Marco Andric, der von der TSG Balingen kam. „Er hat sich sehr gut eingefügt“, sagt Rohde über den Abwehrspieler. Aber auch Spieler wie Yannick Becker hätten sich aufgedrängt.

Onohiol ersetzt Pendinger im Tor

Dagegen wird Alex Hoffmann mit einem Kreuzbandriss längerfristig fehlen. Ebenso zog sich Torben Hohloch eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Rohde verkündete vorab schon einmal, dass Yannick Onohiol gegen Offenburg das Tor hüten und den bisherigen Torwart Xaver Pendinger ersetzen wird.

„Xaver hat in der ersten Hälfte der Vorbereitung stark trainiert. Doch Yannick hat sich auch bemüht und bringt ein hohes Niveau mit“, sagt Rohde. Zuvor hatte Pendinger alle 19 Partien für den FCN in dieser Saison bestritten. „Ich bin aus sportlicher Sicht maßlos von der Entscheidung enttäuscht“, so Pendinger. Über seine Zukunft wollte er sich nicht äußern.