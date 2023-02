Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A8 bei Pforzheim ist aufgehoben

Auf der A8 zwischen Karlsbad und Pforzheim-West sind am Mittwoch im Bereich der Wilferdinger Senke sämtliche Tempo-80-Schilder wieder entfernt worden. Nach einem Dreivierteljahr sind die Schäden in der Betonschutzwand behoben.

Vor allem für Pendler dürfte das eine gute Nachricht sein: Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West in Fahrtrichtung Stuttgart ist Geschichte.

Noch am Mittwochmorgen standen die Tempo-80-Schilder im Bereich der Wilferdinger Senke in Fahrtrichtung Stuttgart.

Am Vormittag seien sie von der Autobahnmeisterei Karlsruhe abgebaut worden, teilte Pressesprecherin Petra Hentschel von der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH mit.

Reparatur an Betonschutzwand wurde mehrmals verschoben

„Es gilt jetzt wieder die gleiche zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde und bei Nässe 80“, so Hentschel weiter.

Grund für das Tempolimit auf einem Abschnitt von rund 1.200 Metern war ein Lkw-Unfall im Juni vergangenen Jahres. Der Lastzug mit Hänger war auf der Betonschutzwand in der Mittellinie zum Stehen gekommen und hatte diese so stark beschädigt, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war, wie die Autobahn GmbH ausführte. Wie in solchen Fällen üblich, habe man daher ein vorübergehendes Tempolimit verfügt.

Geplante Reparaturtermine wurden mehrfach verschoben. Mal wurde auf Personalmangel der beauftragten Spezialfirma verwiesen, mal passten die Wetterverhältnisse nicht. Schließlich wurden an zwei Abenden Nachtbaustellen eingerichtet, die zweite in der Nacht auf Mittwoch.