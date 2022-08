Geröll und Schlamm auf der Fahrbahn

Gewitter über Enzkreis: A8 an Anschlussstelle Pforzheim Ost überflutet

Während eines Gewitters am Freitagabend wurde die Fahrbahn der A8 in Richtung Stuttgart an der Anschlussstelle Pforzheim Ost mit Schlamm und Geröll überflutet