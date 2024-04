In Pforzheim kam es am Samstagnachmittag zu einem Brand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine Person wurde verletzt.

In Pforzheim kam es am Samstagnachmittag zu einem Gebäudebrand. Betroffen war nach Informationen der Polizei der Mix Markt in der Pillauer Straße. Auslöser war ein Pkw, der in Brand geriet. Die Flammen griffen auf den Einkaufsmarkt über, in dem Teile der Waren in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Der Besitzer des Autos zog sich leichte Brandverletzungen zu, als er versuchte, das Feuer eigenständig zu löschen. Zur weiteren Untersuchung kam der 61-Jährige in ein örtliches Krankenhaus.

Durch die Feuerwehr Pforzheim, die mit 10 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Warum das Auto in Brand geriet, wird nun von Experten ermittelt.