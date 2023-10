Israel-Flagge hängt wieder am Pforzheimer Rathaus

Unbekannte haben am Wochenende am Pforzheimer Rathaus eine Israel-Flagge und eine Deutschland-Flagge abgerissen und beschädigt. Die Stadt hat Ersatz beschafft.

Das Flaggen-Trio auf dem Dach des Pforzheimer Ratssaalgebäudes ist wieder vollständig. Wie die städtische Pressestelle am Dienstagnachmittag mitteilte, weht nun wieder eine Israel-Flagge neben der ebenfalls neu angebrachten Deutschland-Flagge und der Pforzheim-Flagge.

Wir lassen uns nicht einschüchtern. Peter Boch

Oberbürgermeister

„Ich freue mich, dass die erst am Montag bestellte Israel-Flagge so schnell geliefert wurde und wir sie gleich wieder anbringen konnten“, wird Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) in einer Mitteilung zitiert. Boch findet darin deutliche Worte: „Angesichts der von der radikal-islamistischen Hamas begangenen Barbarei kann das Signal nur lauten: Wir lassen uns nicht einschüchtern und erst recht nicht davon abbringen, unsere Solidarität mit Israel zu zeigen.“

Flagge war am Wochenende heruntergerissen worden

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen waren die Israel- und die Deutschland-Flagge von bislang Unbekannten heruntergerissen und beschädigt worden. Als sichtbares Zeichen der Solidarität hatte die Stadt Pforzheim die Israel-Flagge wenige Tage nach den blutigen Angriffen der Terrororganisation Hamas auf dem Rathausdach gehisst.

Die Stadt Pforzheim handelte schnell: Bereits am vergangenen Montag sorgte sie für einen provisorischen Ersatz und brachte eine Israel-Fahne, die nicht gehisst werden kann, an prominenter Stelle am Neuen Rathaus an. Parallel dazu bestellte sie eine hissbare Fahne. Damit sind nun zwei Israel-Fahnen am Rathaus zu sehen.

Er hoffe, dass die neue Flagge unbeschädigt bleibe, sagte Oberbürgermeister Boch. Für den Fall, dass sich „die Freveltat vom Wochenende“ wiederhole, kündigte der Rathauschef an: „So oft es notwendig wird, werden wir die Israel-Flagge nachbestellen und am Rathausdach hissen. Wir haben den längeren Atem.“

Noch keine Zeugenhinweise zu der Tat

Die Kriminalpolizeidirektion Calw ermittelt zu der Tat vom vergangenen Wochenende. Es seien noch keine Zeugenhinweise eingegangen, berichtet ein Sprecher der Pforzheimer Polizei auf Nachfrage. Indessen dauert die Auswertung der Spuren noch an.

Nach wie vor können Bürgerinnen und Bürger auf der Website der Stadt Pforzheim unter www.pforzheim.de/solidaritaet-mit-israel ihre Solidarität mit Israel bekunden und eine entsprechende Petition unterzeichnen.