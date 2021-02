In Pforzheim haben unbekannte Jugendliche am Donnerstagabend eine 14-Jährige offenbar mit einer Druckluftpistole beschossen und verletzt.

Die Geschädigte befand sich zusammen mit einem weiteren Mädchen gegen 19.30 Uhr in der Henhöferstraße in Höhe des dortigen Bolzplatzes, als eine fünfköpfige Gruppe von Jugendlichen vorbeikam. Wohl mit einer Softairwaffe schoss einer aus dieser Gruppe dabei mehrfach auf die 14-Jährige, welche durch die Kunststoffprojektile getroffen wurde. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen auf ihren Fahrrädern und Skateboards. Neben erlittenen Hämatomen wurde auch das Mobiltelefon der Geschädigten durch die Attacke beschädigt. Von den fünf männlichen Jugendlichen ist bekannt, dass sie etwa zwölf bis 14 Jahre alt sein sollen, dunkel gekleidet waren und eine medizinische Mund-Nasen-Schutzmaske trugen. Eine sofort nach Bekanntwerden eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Rufnummer (0 72 31) 6 05 00 40 oder beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.