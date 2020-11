Manche zucken zusammen, oft geht der Griff beim Anblick der dunkelblau gekleideten Personen automatisch in Richtung Nasenwurzel. Ja, die Maske sitzt korrekt. Karlheinz Jösel und Sarah Maisenbacher müssen diese Person nicht ansprechen. Der Mann aber, der ganz offensichtlich ohne Mund-und-Nasenschutz in der Pforzheimer Fußgängerzone an den Bediensteten der Stadt vorbeihuschen will, kommt nicht ungeschoren davon.

Der Sachgebietsleiter des Gemeindevollzugsdienstes – eine Polizeibehörde – weist ihn darauf hin, dass die Pflicht, eine Maske zu tragen, seit dem 2. November verbindlich in den Fußgängerzonen gilt.