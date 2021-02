Brief an Christoph Schnaudigel

Für Sabine und Michael Martin aus Waldbronn ist das Maß jetzt voll: In einem Brief, der auch an die BNN Ettlingen ging, fordern sie Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) dazu auf, die Allgemeinverfügung zur Ausgangssperre im Landkreis Karlsruhe „mit sofortiger Wirkung für ungültig zu erklären“.

Schnaudigel hatte sie erlassen und damit eine Vorgabe der Landesregierung erfüllt, die Ausgangssperren ab 21 Uhr vorsieht bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 50 je 100.000 Einwohner. Hintergrund war ein Urteil des Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim, der die pauschale Ausgangssperre in Baden-Württemberg gekippt und einer Klägerin aus Tübingen Recht gegeben hatte.

Das Gesundheitssystem steht keinesfalls vor einem Zusammenbruch. Michael Martin, Bürger aus Waldbronn