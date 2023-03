Innenministerium am Zug

Keine antisemitischen Demos mehr rund um Platz der Synagoge in Pforzheim?

Wird es in Zukunft keine judenfeindlichen Demonstrationen auf oder nahe dem Platz der Synagoge in Pforzheim und anderen Städten mehr geben? Der Landtag in Stuttgart hat mit großer Mehrheit einen Beschluss gefasst.