Lkw verliert Öl auf der A8: langer Stau bei Pforzheim

Pendler auf der A8 haben es am Montagmorgen in Fahrtrichtung Stuttgart besonders schwer. Bis zu zehn Kilometer Stau auf der Autobahn plus Chaos auf den Umfahrungen durch die Pforzheimer Innenstadt sind Resultat eines Lkw-Unfalls.

Öl muss aus Pannen-Lkw umgepumpt werden

Der Brummi hat nach Polizeiangaben kurz nach 6 Uhr Heizöl verloren. Laut Polizei waren ursprünglich rund 30.000 Liter im Lastwagen, davon haben sich 650 auf die Strecke verteilt. Ein zweiter Lastwagen musste in der Folge kommen, das verbleibende Öl umgepumpt werden.

Die Spur beginnt kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Nord, größere Arbeiten an der Strecke müssen laut Polizei erst ab der Ausfahrt unternommen werden. Darunter fallen auch Baggerarbeiten an den Grünflächen, die noch nicht abgeschlossen sind. Diese könnten sich „bis in den frühen Nachmittag hineinziehen“. Über größere Schäden am Asphalt liegen demnach „keine Erkenntnisse vor“.

Fahrer bemerkt die Panne auf der A8 bei Pforzheim selbst und stellt Lkw ab

Der Fahrer bemerkte laut Polizeiangaben selbst, dass aus seinem Tank das Heizöl heraustropft und stellte den Wagen entsprechend kurz nach der Abfahrt Pforzheim-Nord ab. Brandgefahr besteht laut Polizei nicht.

Der Verkehr ist derzeit auf zwei Spuren freigegeben. Die Polizei bittet darum, auf der Autobahn zu bleiben und an der Pannenstelle nicht extra langsam zu fahren.