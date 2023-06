Lkw verliert Schlachtabfälle auf der A8 bei Pforzheim

Ein Lkw, der Schlachtabfälle verloren hat, hat am Mittwoch auf der A8 in Richtung Karlsruhe Verkehrsbehinderungen verursacht. Nach ersten Angaben war dem Fahrer des Lkw am Vormittag gegen 10:30 Uhr selbst aufgefallen, dass er Ladung verlor. Daraufhin stoppte er nahe des Rasthofs Pforzheim auf dem rechten Fahrstreifen.

Schlachtabfälle über hunderte Meter auf A8 verteilt

Weil nachfolgende Fahrzeuge nicht ausweichen konnten, verteilten sich die Schlachtabfälle schließlich auf einer Länge von mehreren hundert Metern auf der Fahrbahn.

Wegen der aufwendigen Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten dauert die Sperrung in diesem Autobahnabschnitt an. Auch die Zufahrt zum Rasthof in Richtung Karlsruhe ist derzeit nicht möglich.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand: 14:30 Uhr)