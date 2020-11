Polizei sucht weiter Zeugen

Nach Überfall in Pforzheim: 66-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Der 66-jährige Mann, der am Mittwochabend (4. November) in der Pforzheimer Innenstadt auf offener Straße überfallen und schwer verletzt worden ist, ist am Dienstag im Krankenhaus gestorben.