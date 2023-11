Ein 17-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstag in Pforzheim eine Fußgängerin angefahren. Als er Fahrerflucht beging, verfolgten ihn Passanten.

Vorfall in der Innenstadt

Am Dienstagabend hat ein 17-jähriger Motorradfahrer eine minderjährige Fußgängerin in Pforzheim angefahren und schwer verletzt. Passanten verhinderten seine Flucht, wie das Polizeipräsidium Pforzheim am Donnerstag mitteilte.

Der 17-Jährige fuhr gegen 18.15 Uhr in der Fußgängerzone vom Leopoldplatz aus in westliche Richtung, als er auf Höhe der Museumstraße mit der Jugendlichen zusammenstieß.

Bei dem Unfall stürzten beide. Das Mädchen wurde nach offiziellen Angaben schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer, der leicht verletzt wurde, fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern.

Passanten verfolgen Motorradfahrer nach Unfall in Pforzheim

Mehrere Passanten, die den Unfall beobachteten, folgten dem 17-Jährigen und hielten in der Kiehnlestraße auf.

Die Polizisten stellten fest, dass der Motorradfahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat, und das Motorrad nicht versichert ist. Die Beamten beschlagnahmten das Fahrzeug, und es folgte eine Strafanzeige.