Neue Fälle des „Enkeltricks“ in Pforzheim und Calw - Betrüger rufen mit angeblich echter Polizeinummer an

Zu erneuten Betrugsfällen der Art „Enkeltrick“ ist es am Donnerstag in Pforzheim und im Kreis Calw gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Betroffenen teilweise sogar mithilfe von angeblich „echten“ Polizeinummern kontaktiert.

Im Kreis Calw erhielt eine Frau am Nachmittag einen Telefonanruf, bei dem sich eine weibliche Person als ihre Tochter ausgab und behauptete, in einer Notlage zu sein. Eine angebliche Polizistin und ein genauso falscher Staatsanwalt übernahmen das Gespräch und brachten die Frau dazu, Angaben über ihr privates Vermögen zu machen.

Zur Geldübergabe genötigt

Die Anrufer setzten die Frau durch den Hinweis auf die angebliche Notlage ihrer Tochter extrem unter Druck und verlangten von ihr, eine Kaution von mehreren Tausend Euro für ihre Tochter zu bezahlen. Unter dem Eindruck dieses Schockanrufs und aus Sorge um ihre Tochter ging die Frau zur Bank, hob den geforderten Betrag ab und übergab ihn an einen Komplizen der Anrufer. Die Übergabe des Geldes fand, wie von den Tätern unter einem Vorwand gefordert, zwischen 17 und 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Bad Wildbad-Calmbach in der Häberlenstraße statt. Der Komplize war ein etwa 40 Jahre alter und circa 1,70 Meter großer Mann mit dunklen Augen. Er habe eine dunkelblaue Jacke, eine verwaschene blaue Jeanshose, eine dunkle Mütze sowie eine medizinische Gesichtsmaske getragen.

Die Kriminalpolizeidirektion Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Übliche Masche

In Pforzheim wurde eine Frau gegen 20 Uhr von einer angeblichen Polizistin angerufen. Diese täuschte am Telefon vor, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch gegeben hätte. Der Frau kam der Anruf bereits seltsam vor und sie unterbrach die „Polizistin“ mit Nachfragen. Die Betrügerin legte auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei diesem Anruf um die übliche Mache von Betrügern. Die Täter erzählen von angeblichen Einbrechern, die festgenommen wurden und bei denen man den Namen der Angerufenen gefunden hätte. In diesem Fall war besonders auffällig, dass die Betrüger mit einer Nummer anriefen, die bei der Polizei in Pforzheim tatsächlich existiert. Um dies technisch zu ermöglichen, bedienen sich die Betrüger entsprechender Angebote aus dem Internet, durch deren Nutzung eine beliebige Telefonnummer beim Angerufenen angezeigt werden kann (sogenanntes „Spoofing“).

Die Beamten des Polizeipräsidiums arbeiten intensiv an der Aufklärung solcher Betrugsdelikte. Damit Bürger jedoch erst gar nicht Opfer entsprechender Betrüger werden, weist das Polizeipräsidium erneut auf Verhaltenstipps bei entsprechenden Telefonanrufen hin: