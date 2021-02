Das Polizeipräsidium Offenburg entstand im Zuge der Polizeireform im Jahr 2014 aus der Fusion der Polizeidirektionen Rastatt/Baden-Baden und Offenburg. Die neun Polizeireviere und 20 Polizeiposten sind für rund 700.000 Einwohner zuständig. In Baden-Baden sitzt das Polizeirevier in der Gutenbergstraße, Posten gibt es in der Stadtmitte und in Oos. Die Ermittler des Polizeipräsidiums müssen im Schnitt jährlich rund 43.000 Straftaten bearbeiten, das sind knapp 120 pro Tag. Bei der Polizei werden zudem jährlich rund 18.000 Unfälle aktenkundig – knapp 50 pro Tag.