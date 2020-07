Entwarnung: Bombe ist entschärft

Pforzheim: Bombenfund auf Baustelle in der Südstadt

Erfolgreich entschärft: Auf einer Baustelle in der Südstadt in Pforzheim ist am Freitagmorgen eine Fliegerbombe entdeckt worden. Sie konnte am Abend kurz nach 19 Uhr erfolgreich entschärft werden. Das bestätigten soeben die Behörden. Die Evakuierung ist aufgehoben.