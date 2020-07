Tatverdächtiger festgenommen

Noch ein Tötungsdelikt in Pforzheim: Frau wohl von Ehemann mit Messer erstochen

Nachdem eine 27 Jahre alte Frau am Samstag in einem Wohnhaus mit mehreren Messerstichen aufgefunden wurde, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines Tötungsdelikts gegen den tatverdächtigen Ehemann. Die Tat steht nicht in Verbindung zu einem anderen Tötungsdelikt am gleichen Tag in Tiefenbronn.