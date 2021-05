25-Jähriger verursacht Unfall in Pforzheim

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Pforzheim wurde ein 25-jähriger Autofahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in Pforzheim auf der Straße „Bahnhofplatz“ in Richtung Lindenstraße. Er kam in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den linken Bordstein. Beim Versuch gegenzulenken, verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Er streifte eine angrenzende Mauer und stieß letzten Endes mit einem Laternenmast zusammen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei dürfte der Mann zu schnell gefahren sein. Möglicherweise stand er auch unter dem Einfluss von Drogen. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fremdschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt.