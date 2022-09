Mann erwartet Anzeige

64-Jähriger zieht in Pforzheimer Bus ein Messer und bedroht einen Fahrgast – Polizeieinsatz mit mehreren Streifen

Ein 64-Jähriger soll am Dienstagvormittag in Pforzheim-Eutingen in einem Linienbus ein Küchenmesser gezogen haben, die Polizei schickte gleich mehrere Streifenwagenbesatzungen.