A8 nach LKW-Unfall auch in Richtung Karlsruhe gesperrt

Auf der A8 bei Pforzheim in Richtung Karlsruhe hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall mit mehreren Lastwagen ereignet. Laut ersten Informationen der Polizei sind drei LKW in das Unglück verwickelt. Zwei Personen sind nach bisherigem Wissensstand verletzt worden, ein Fahrer wurde in seinem LKW eingeklemmt.

Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Ost und Pforzheim-West. Die Straße in Richtung Karlsruhe ist gesperrt.

Wenige Stunden zuvor war ein Lastwagen auf der A8 in die andere Richtung ganz in der Nähe in Brand geraten, die Autobahn Richtung Stuttgart war stundenlang ebenfalls komplett gesperrt. Inzwischen ist eine Spur wieder freigegeben. Dort staut sich der Verkehr bereits auf 15 Kilometern Länge.