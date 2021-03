Ein Lkw ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn kurz vor der Autobahnausfahrt Pforzheim-West ausgebrannt. In die entgegengesetzte Richtung gab es einen größeren Unfall. Die Folge: Sperrungen, kilometerlange Staus und jede Menge Chaos.

Feuer auf der einen Seite der A8, ein LKW-Unfall mit drei beteiligten Lastern auf der anderen Seite: Auf der A8 bei Pforzheim ist am Dienstag da Chaos ausgebrochen.

Den Anfang machte gegen 7.40 Uhr ein brennender Laster: Der 27-jährige Fahrer des Sattelzugs war auf der A8 von Karlsruhe nach Stuttgart unterwegs, als er ein Knallen aus dem Motorraum hörte und Rauch aufsteigen sah. Er stellte den Lkw am rechten Fahrbahnrand, kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-West ab und stieg aus. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Pforzheim und Remchingen stand das Führerhaus bereits in Flammen. Das Feuer griff auch auf den Anhänger über; dieser verbrannte zur Hälfte.

Die Feuerwehren löschten das Feuer, dennoch brannte das Führerhaus vollständig aus. Die Ladung des Lkw wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Autobahn ist bis circa 14 Uhr aufgrund der Bergungsarbeiten und der Reinigung der Fahrbahn voll gesperrt, teilt die Polizei weiter mit. Die Fahrzeuge werden an der Ausfahrt Karlsbad von der Autobahn abgeleitet. Zeitweise entstand ein Stau in rund 15 Kilometern Länge. Neben den Feuerwehren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften war die Autobahnmeisterei und ein Abschleppdienst im Einsatz.

Was die Ursache war, kann nach Angaben der Polizei noch nicht gesagt werden Der Lkw soll Kühlflüssigkeit geladen gehabt haben, außerdem Waschmittel und Kleidungsstücke.

Zweiter Unfall auf der Gegenfahrtrichtung

Kurze Zeit nach dem Unfall mit dem brennenden Lkw kam es ebenfalls auf der Autobahn – in der Gegenfahrtrichtung bei Heimsheim – zu einem Auffahrunfall, an dem drei Lkw beteiligt waren. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, ein Fahrer wurde in seinem Laster eingeklemmt.

Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Ost und Pforzheim-West. Die Straße in Richtung Karlsruhe ist gesperrt. Hier staut sich der Verkehr auf zwölf Kilometern Länge.