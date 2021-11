Stadt will bald entscheiden

Nach Absagen im Enzkreis: Wackelt nun auch der Pforzheimer Weihnachtsmarkt?

Der Enzkreis sagt seine Weihnachtsmärkte ab, und seit Freitag scheint auch der Pforzheimer Weihnachtsmarkt zu wackeln. Dabei stehen schon viele Buden auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone. Die Stadt will am Montag entscheiden.