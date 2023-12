Jeff Hess kommt nicht, doch Physical Comedy wird es trotzdem geben im Programm des Varietétheaters „Winterträume“, das am Donnerstag, 21. Dezember, im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld Premiere hat. Für den erkrankten US-Amerikaner kommt der französische Künstler Fabien Kachev.

Vorverkauf für Pforzheimer Varietétheater läuft sehr gut

Mit einer weiteren Nachricht dürfte „Winterträume“-Regisseurin Katinka Rabenseifner die Fans des Kulturhaus-Klassikers besonders erfreuen. Es gibt eine Zusatzshow: am Mittwoch, 27. Dezember, 15 Uhr. Und so sind bis einschließlich 6. Januar 21 Aufführungen zu sehen. Grund dafür: „Der Vorverkauf läuft sehr gut“, berichtet Rabenseifner.

So gut, dass die Premiere am Donnerstag, 21. Dezember, 20 Uhr, nahezu ausverkauft ist. Die Nachmittagsvorstellung am zweiten Weihnachtsfeiertag ist bereits komplett ausverkauft, ebenso die am Silvesterabend. Für die übrigen Termine gibt es noch einzelne Karten.

Fabien Kachev kommt nach Pforzheim – mit eigener Geräuschkulisse

Doch nun zur Programmänderung: Der erkrankte Jeff Hess war mit einer Nummer mit Motorrad und einer zweiten mit Tischtennis-Equipment eingeplant.

Fabien Kachev wird dem Publikum ebenfalls zwei Acts bieten. Die Zuschauer bekommen es hier mit einem Meister seines Genres zu tun: Dessen selbst erzeugte Geräuschkulisse können sie sich buchstäblich auf der Zunge zergehen lassen.

Doch Fabien Kachev schnalzt nicht nur mit der Zunge, er pfeift auch, pustet und gurgelt. Schon als Kind habe er sich Geräuschkulissen erdacht, berichtet der Artist und erinnert sich daran, dass auf dem Schulhof die anderen Kinder um ihn herumstanden und seinen Geschichten lauschten.

Dabei griff er Filme oder Serien aus dem Fernsehen auf, zerstückelte sie und setzte sie oft neu zusammen. Seine erste akustische Darbietung sei der Fausthieb oder eine Ohrfeige aus einem schwarz-weiß Western der 70er-Jahre gewesen, meint er sich zu erinnern.

Die „Winterträume“ beginnen am 21. Dezember und enden am 6. Januar. In dieser Zeit gibt es 21 Shows. Für die Zusatzveranstaltung am 27. Dezember, 15 Uhr, sind noch reichlich Karten verfügbar. Medienpartner der „Winterträume“ sind der Pforzheimer Kurier und die Badischen Neuesten Nachrichten.