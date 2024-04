Christine Müh, Leiterin des Kommunalen Kinos (Koki) in Pforzheim, setzt große Hoffnungen in die kommende Filmreihe „Asian Cinema“. Die Filmreihe, die am 22. April 2024 startet, wurde komplett durch Daniel Traub realisiert. Der 18-Jährige macht derzeit sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Koki.

Zu seinen Aufgaben gehört auch dieses eigenständige Projekt, das durch die Baden-Württemberg-Stiftung „Push Dich!“ gefördert wird. Müh ist begeistert, weil es eine schöne Filmreihe geworden ist. Beide sind sich einig, dass der asiatische Film besonders gut bei jungen Menschen ankommt.

Das ist eine Altersgruppe, an die Müh nicht mehr so gut herankommt: „Wir können uns auf den Kopf stellen – ich bin keine 18.“ Zwei befreundeten Schülerinnen, Maja Birk und Dariia Galenko, haben Traub das Poster gestaltet, und auch ein Infoblatt zu allen sechs Filmen gehört zum Werbematerial.

„Die Flyer werde ich jetzt überall auslegen“, sagt der Pforzheimer. Außerdem macht er in Sozialen Medien Werbung. Es ist nicht sein erstes Projekt dieser Art. Schon im vergangenen Jahr hat er mit der Kurzfilm-Reihe „Art-Horror-Shorts“ die Jugend ins Koki gelockt. Das soll nun auch mit den asiatischen Filmen gelingen.

Vielfältiges Programm mit Anime und Oscar-Gewinner

Den Auftakt macht am 22. April ein Anime-Klassiker aus Japan, der sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet ist. „Chihiros Reise ins Zauberland“ läuft als einziger Film der Reihe auf Deutsch, die anderen Filme gibt es im Original mit deutschen Untertiteln. Neben einer Einführung durch den in Pforzheim lebenden Japaner Yasutaka Okamura gibt es auch Sushi für alle Gäste.

Eine Woche später, am 29. April, wird „Shoplifters“ gezeigt, ebenfalls mit einer Einführung durch Okamura.

Es folgen zwei koreanische Filme: am 13. Mai „Oldboy“, ein in Cannes ausgezeichnetes Rachedrama, das oft mit dem westlichen Film „Fightclub“ verglichen wird, und am 27. Mai „Parasite“, ein oscarprämierter Film von Bong Joon-ho.

Den Abschluss machen zwei Meisterwerke aus Hongkong: „Fallen Angels“ am 10. Juni und der Liebesfilm „In the Mood for Love“ am 24. Juni. Beide Filme sind von Wong Kar-Wai, dem Lieblingsregisseur von Traub.

Unter Cineasten gilt dieser Film als einer der schönsten Liebesfilme der Filmgeschichte. Er zeichnet sich durch eine ganz besondere Ästhetik aus und Traub meint begeistert: „Jedes Bild ist wie ein Gemälde.“

Daniel Traub will die Pforzheimer an asiatische Filme heranführen

Traub, der im Herbst sein Pädagogik-Studium beginnt, ist es ein Herzensanliegen, die Pforzheimer an asiatische Filme heranzuführen. In seinen Augen bekommen diese Filme viel zu wenig Wertschätzung.

Ursprünglich hatte Traub kaum bekannte Filme auf seiner Liste, doch diese sind in Deutschland nicht auszuleihen. Aber auch mit der jetzigen Auswahl sind Müh und Traub zufrieden.

Alle Filme beginnen um 20 Uhr im Kommunalen Kino, Schloßberg 20.