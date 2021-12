Audi-Fahrer löst Verfolgungsfahrt in Pforzheim aus

Da er sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte, hat der Fahrer eines Audis am Montagabend in Pforzheim eine Verfolgungsfahrt durch die Polizei ausgelöst, bei der der Flüchtige mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Zur Verfolgungsfahrt eines Audi A6 Kombi ist es am Montagabend gegen 21.50 Uhr in Pforzheim gekommen, da sich der Fahrer einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Fahrzeug wegen überhöhter Geschwindigkeit an der Kreuzung der Jahnstraße und der Kaiser-Friedrich-Straße stadtauswärts Richtung Bleichstraße auffällig.

Im Bereich des Turnplatzes hob der Fahrer mit seinem Audi aufgrund seiner Geschwindigkeit kurzzeitig von der Fahrbahn ab und bog danach in Richtung Bleichstraße ein. Mittels eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn nahmen die Beamten Sonderrechte in Anspruch und versuchten, diesen einzuholen. In der Bleichstraße musste ein Verkehrsteilnehmer dem Fahrzeug nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

An der Kallhardtbrücke bog der Flüchtige nach links in die Calwer Straße ein. Hierbei schnitt er die Kurve und zwang so einen Kleintransporter in den Gegenverkehr. Bevor die Beamten diesen aus ihrem Sichtfeld verloren, konnten sie beobachten, wie der Fahrer die Kreuzung Calwer Straße/Jahnstraße bei roter Ampel überquerte und mit weiterhin hoher Geschwindigkeit in Richtung Holzgartenstraße fuhr.