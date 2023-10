Autobahn 8 bei Pforzheim: Nächste Vollsperrung ist für Herbst geplant

Die Autobahn 8 bei Pforzheim soll im Herbst erneut gesperrt werden. Der Grund: Arbeiten an der neuen Sallenbuschwegbrücke auf Höhe der Tank- und Rastanlage. Das Kappentraggerüst soll rückgebaut und die Entwässerung vorgenommen werden.

Eine weitere Sperrung wird voraussichtlich notwendig, weil die Unterführungsbauwerke Enz und B10 abgerissen werden sollen, teilt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit.

Die Autobahn GmbH stehe wegen der nächsten Vollsperrung derzeit noch in Abstimmung mit den beteiligten Baufirmen, sagt Pressesprecher Tobias Jäger auf Nachfrage. Das Ziel sei, während der Sperrung möglichst viele verschiedene Maßnahmen zu bündeln. Dadurch sollen die Belastungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer reduziert werden.

Sobald die Abstimmungen abgeschlossen sind, soll der Termin und die Dauer der Sperrung bekannt gegeben werden. Jäger schätzt, dass das noch im Oktober der Fall sein wird.

Zuletzt war die Autobahn Ende Juni für ein komplettes Wochenende gesperrt. Unter anderem wurde das Kappentraggerüst der Kreisstraßenbrücke K9808 zurückgebaut. Außerdem erfolgte der Einhub der neuen Sallenbuschwegbrücke über die A8.

Ein Bild über den Baufortschritt der Enztalquerung konnte sich kürzlich der Projektbegleitkreis machen. Auf der Baustelle informierte Projektleiter Christian Hauck zu den seit April umgesetzten baulichen Maßnahmen. Hierzu zählt unter anderem die Betonage des Überbaus der neuen Enzbrücke in Seitenlage.

Die Straßenbauarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost und der Enzbrücke seien bislang planmäßig verlaufen, erklärte Hauck. Noch in diesem Jahr soll der Verkehr auf die neue Enzbrücke und die fertiggestellte B10-Behelfsbrücke umgelegt werden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe verlaufe dann über diese beiden Brücken. Der Verkehr nach Stuttgart wird dann auf die Fahrbahnen in Richtung Karlsruhe gelegt.

Alle Teilprojekte werden nach Plan umgesetzt. Christian Hauck

Projektleiter

Nach Inbetriebnahme der neuen Enzbrücke werden zudem die beiden Bestandsbauwerke über die B10 und Enz in Fahrtrichtung Stuttgart abgebrochen. Im Anschluss daran starten die Arbeiten zum Neubau der beiden Brücken.

„Alle Teilprojekte werden nach Plan umgesetzt“, so Hauck. Hierzu zählen beispielsweise der Ausbau der Anschlussstelle Pforzheim-Ost, der Bau der Stützwand im Bereich der Kieselbronner Kurve oder der Rohbau der Lärmschutzeinhausung am „Karlsruher Hang“ Richtung Stuttgart.

Überführung Sallenbuschweg soll noch in diesem Jahr fertig werden

Fortschritte gibt es auch beim Neubau der Überführung Sallenbuschweg, die noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll. Damit stehe den Verkehrsteilnehmern wieder eine weitere Querung über die A8 zur Verfügung.

Auch die Herstellung der Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart laufe erfolgreich. Dasselbe gelte ebenso für den Bau der künftigen PWC-Anlage im Bereich der ehemaligen US-Tankstelle und den Bau des Schillbachdurchlasses.

Seit Oktober 2021 führt die Autobahn GmbH den sechsstreifigen Ausbau der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd (Enztalquerung) durch. Die Enztalquerung der A8 ist einer von noch zwei verbliebenen Abschnitten für den sechsstreifigen Ausbau der gesamten A8 in Baden-Württemberg.

Die Maßnahme beinhaltet den Ausbau der A8 auf einer Länge von rund 4,8 Kilometern. Außerdem den vierspurigen Ausbau der B10 im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost, den Umbau der Anschlussstelle Pforzheim-Ost mit Zufahrten und den Ersatzneubau mehrerer Kreuzungsbauwerke.

Zu den Maßnahmen zählen auch der Ersatzneubau der Enzbrücke, die Reduzierung der Steigung beziehungsweise des Gefälles, die Lärmschutzeinhausung auf 380 Metern und weiterer Lärmschutzwände und -wälle sowie die Abdichtung der Trasse und die Fassung und Reinigung des gesamten Oberflächenwassers.

Ferner wird die PWC-Anlage Pforzheim-Süd modernisiert. Das Großprojekt soll bis voraussichtlich Dezember 2026 abgeschlossen werden.