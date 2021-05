Eigentlich wollte der Internationale Beirat über die hohen Infektionsszahlen und die Brennpunkt-Impfungen in Pforzheim sprechen. Doch nun ist eine Rassismusdebatte entflammt.

Fazli Isbilen möchte sich eigentlich zurückhalten. Das sagt er in jedem zweiten Satz im Gespräch. „So jemandem möchte ich eigentlich nicht den Raum geben“, erklärt das Mitglied des Internationalen Beirats der Stadt Pforzheim.

Und doch könne er dazu nicht schweigen. Plane den Angriff auf Stadtrat und Beirats-Mitglied Reinhard Klein (Bürgerliste). „Das ist Spalterei, die er da treibt“, sagt Isbilen. „Ihm geht es nicht um Lösungen.“ Und Johanna Kirsch (SPD) spricht gleich von „Rassismus“. Doch der Reihe nach.

Ausgangspunkt für den Streit, zu dem sich nun auch der Internationale Beirat in einem Statement öffentlich äußerte, war ein offener Brief von Klein an Oberbürgermeister Peter Boch (CDU). Darin fordert Klein, die Inzidenzzahlen Pforzheims nach Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund und Stadtteil aufzuschlüsseln.