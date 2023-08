Einsatz in einem Mädchenheim

Die Pforzheimerin Hanna Schuler bricht für ein Jahr nach Peru auf

Schon zwei Jahre vor ihrem Abitur träumte Hanna Schuler davon, ihr Spanisch in einem muttersprachlichen Land zu festigen. In wenigen Wochen geht es für die Pforzheimerin nach Südamerika. Was sie sich erhofft.