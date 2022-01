Mit einer Drohnenshow hat der Verein „Pforzheim mitgestalten“ der Bevölkerung den Jahreswechsel verschönert. Verstöße gegen die Corona-Auflagen gab es in der Stadt kaum.

Die Bilder sind spektakulär, die der Verein „Pforzheim mitgestalten“ an den Nachthimmel über der Goldstadt malt: Sektgläser, die aneinander stoßen, sind zu sehen, Herzen und besonders eindrucksvoll: die Zahl 2022.

Das bereits im vergangenem Jahr organisierte Event lockte viele Menschen an den Waisenhausplatz beim Theater, wo man eine gute Sicht darauf hatte. Alles geschah laut Organisatoren in Absprache mit dem Ordnungsamt.

Verstöße gegen die Corona-Auflagen registrierte die Polizei allenfalls vereinzelt. „Es war eine ruhige Silvesternacht“, resümierte Polizeisprecher Michael Wenz.

Natürlich sei aber mehr los gewesen als im Vorjahr. Damals musste die Bevölkerung den Jahreswechsel wegen der Ausgangssperre mehr oder weniger in geschlossenen Räumen verbringen.

„Nicht mehr als an einem normalen Wochenende“: Polizei Pforzheim zieht Silvester-Bilanz

Auch die Anzahl von Menschen, die aufgrund starker Alkoholisierung in Gewahrsam genommen wurden, hielt sich laut Wenz in Grenzen. „Das war nicht mehr als an einem normalen Wochenende.“

Andererseits wurde viel geböllert, und die Menschen brannten auch ordentlich Feuerwerk ab. Vor allem auf dem Weiherberg krachte es ordentlich. Das erstaunte dann doch manchen Anwohner – angesichts des Verbots, Böller zu kaufen.