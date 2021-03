„Jeder Patient, der dort liegt, leidet“, erfährt Ira Weinmann, wenn sie die Corona-Station im Siloah St. Trudpert Klinikum besucht. Doch erschwert die Pandemie generell die Nähe am Krankenbett und mit Masken sind vertrauliche Gespräche schwierig.

„Viele kommen an Grenzen“

Leise klopft sie an die Tür und tritt dann behutsam ins Zimmer. „Hallo, ich bin Frau Weinmann von der Krankenhausseelsorge. Würden Sie sich über einen Besuch freuen?“ In etwa so sieht der Erstkontakt aus, wenn Ira Weinmann sich einem Patienten im Siloah St. Trudpert Klinikum vorstellt.

Manche Menschen reagieren mit Befremden auf sie. Als ob sie ein seltsames Tier vor sich hätten. Andere reduzieren ihr Erscheinen (oder das eines Kollegen) auf die Themen Kirche und Religion. Weinmann kann sich denken, was in den Köpfen vorgeht.

„Was will die von mir – mich missionieren?“ Und dann gibt es Patienten, denen ihr Kommen Angst macht. „Sie glauben, sie lägen im Sterben.“ Mit Einfühlungsvermögen und Intuition versucht Weinmann, sich in ihr Gegenüber hineinzuversetzen. „Man will nicht übergriffig sein und doch wahrgenommen werden.“ Aber wenn es nicht passt, ist sie ganz schnell wieder weg.