Kind stirbt nach Sturz aus dem vierten Stock in der Pforzheimer Innenstadt

Ein Kind ist am Montag aus dem vierten Stock eines Hauses in der Pforzheimer Innenstadt gefallen.

Am Montagmittag ereignete sich ein tragischer Vorfall in der Pforzheimer Innenstadt. Wie die Polizei Pforzheim berichtet, ist ein Kind aus dem vierten Stock eines Hauses im Bereich Alter Schlossberg gefallen und anschließend an den Verletzungen gestorben.

Rettungskräfte und Polizei waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Umstände des Sturzes.

Diese Meldung wird aktualisiert.