Nach einem Raubüberfall auf einen Juwelier am vergangenen Donnerstag in Pforzheim haben Polizeibeamte zwei mutmaßliche Täter festgenommen.

In der Nordstadt

Die 23- und 22-jährigen Männer stehen laut Polizei und Staatsanwaltschaft im dringenden Verdacht, das Juweliergeschäft in der Pforzheimer Nordstadt betreten und den Inhaber unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe von Schmuck gezwungen zu haben. Danach sollen die Tatverdächtigen mit Raubgut im Wert von mehreren Zehntausend Euro geflüchtet sein.

Beamten des Kriminalkommissariats Pforzheim ist es in den folgenden Tagen dank intensiver Ermittlungen gelungen, die Tatverdächtigen zu identifizieren und ausfindig zu machen.

Raubgut und Beweismaterial sichergestellt

Am Dienstag nahmen die Einsatzkräfte die beiden Männer fest, so Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemeldung. Dabei stellten die Beamten auch mutmaßliches Raubgut sowie weiteres Beweismaterial sicher.

Auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft wurden der 23-Jährige sowie der 22-Jährige am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der jeweils Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft.