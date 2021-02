Zuletzt hatte sich die Partei Die Linke Pforzheim/Enzkreis zum Tarifstreit geäußert. Landtagsbewerber Hüseyin Okur schrieb, er sehe die Stadt Pforzheim in der Pflicht, wenn auch als Minderheitsgesellschafter, die Interessen der Beschäftigten in den Vordergrund zu stellen. „Es ist beschämend, dass der Aktienkurs der Helios-Gruppe offensichtlich den Umgang mit den Beschäftigten bestimmt“, so Okur.

Zuvor hatte sich die Bürgerbewegung Wir in Pforzheim (WiP) mit dem Streik der Beschäftigten solidarisiert. „Wir finden es richtig und legitim, dass die Beschäftigten ihre Forderungen geltend machen – gerade in der Zeit der Pandemie, in der sie seit Monaten eine noch größere berufliche Belastung erfahren“, hieß es in einer Mitteilung. Nur der organisierte Zusammenschluss und letztlich der Arbeitsstreik könnten ein Umdenken beim Arbeitgeber und in der Branche bewirken. „Wir appellieren an die Verantwortung des Helios-Krankenhauses und damit auch an die Stadt Pforzheim als Gesellschafterin“, so die Aktiven von Wir in Pforzheim.