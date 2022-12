Drei Haselnüsse für Mogli: Die Veranstaltungen des Wochenendes

In Baden-Baden gibt es „Drei Nüsse für Aschenbrödel“

„Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball - aber eine Prinzessin ist es nicht.“ Für alle Anhänger des Kultfilms „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ sollte die Lösung dieses Rätsels ein Leichtes sein.

Am Freitag, 2. Dezember, ist der tschechische Kultfilm im Kinoformat und mit großem Orchester im Festspielhaus Baden-Baden, Beim Alten Bahnhof 2, zu erleben. Start ist um 19.30 Uhr. Wer schnell ist, ergattert noch Karten unter www.festspielhaus.de.

„Sturm und Klang“ im Congresscentrum Pforzheim

Werke von Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn und Antonín Dvorák stehen im Fokus des 2. Sinfoniekonzerts der Badischen Philharmonie Pforzheim. Zusammen mit dem Solisten Johannes Moritz an der Trompete spielt das Orchester, das als fester Bestandteil des Theaters Pforzheim fast alle Vorstellungen von dessen Musik- und Tanztheater begleitet, unter anderem Beethovens Sinfonie Nr. 4 in B-Dur op. 60.

Das Konzert unter dem Motto „Sturm und Klang“ findet am Sonntag, 4. Dezember, ab 19 Uhr im CongressCentrum Pforzheim (CCP), Am Waisenhausplatz 1-3 statt. Tickets unter www.theater-pforzheim.de.

Kieran Goss spielt mit Annie Kinsella in Remchingen

Songs, Geschichten und Harmonien aus Irland bringen am Freitag, 2. Dezember, ab 20 Uhr, der irische Singer/Songwriter Kieran Goss und die Sängerin Annie Kinsella mit. Auf der Bühne des Löwensaals Nöttingen, Ellmendinger Str. 2/1, will das Duo, das 2021 sein erstes gemeinsames-Album veröffentlichte, ab 20 Uhr ihr Publikum in eine andere Welt entführen.

Tickets dafür gibt es online unter www.kulturhalle-remchingen.de.

Ettlingen bietet im Schloss ein großes Geschichtenfest

Einiges los ist am Sonntag, 4. Dezember, im Ettlinger Schloss. Von 14 bis 18 Uhr verwandeln sich die historischen Mauern in einen Jahrmarkt für Geschichten, Sprache und Theater für die ganze Familie. Zu erleben ist unter anderem das Kindertheaterstück „Ritter Rost feiert Weihnachten“ um 14 und um 16 Uhr.

Außerdem reimt und rappt das Theater Passpartu um 16 und 17.15 Uhr mit und für sein junges Publikum. Es gibt außerdem eine Wortwerkstatt, eine Aktion der Kinderkunstschule und noch mehr. Tickets unter www.reservix.de.

The Musical Box spielen im Karlsruher Konzerthaus Genesis

Sie ist die einzige Tribute-Band, die jemals eine offizielle Lizenz von Genesis und Peter Gabriel erhalten hat: The Musical Box rekonstruieren die Konzerte der Band Genesis detailgetreu. Am Samstag, 3. Dezember, ist die Band mit ihrer Darstellung des Genesis-Konzeptalbums „The Lamb Lies Down On Broadway“ im Karlsruher Konzerthaus zu Gast.

Die damalige Genesis-Tour zu dem Album ist Gegenstand vieler Gerüchte und Diskussionen – und wurde nie gefilmt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten unter www.eventim.de.

A-Capella-Giganten „Naturally Seven“ singen in Baden-Baden

Mit ihrer „20 Years Tour“ machen Naturally 7 am Sonntag, 4. Dezember, wieder Station im Kurhaus Baden-Baden. Wer sie kennt, weiß, was sie drauf haben: Nur mit ihren Stimmorganen erzeugen die Vokal-Artisten und Entertainer den Klangkosmos einer ganzen Band – vom Sound des Schlagzeugs, über den Bass, die Gitarre, die Mundharmonika oder auch die Posaune. Und haben dabei ein gigantisches Repertoire, das von R’n’B, Soul und Hip-Hop, über Gospel, Pop bis zum Rock reicht.

Tickets gibt es unter www.badenbadenevents.de.

„Dschungelbuch – das Musical“ im Bürgerzentrum Bruchsal

Die berühmte Geschichte um Mogli, den Bären Balu und den anderen Bewohnern des Dschungels steht am Samstag, 3. Dezember, um 15 Uhr im Bürgerzentrum Bruchsal im Fokus. Dort wird nach zweijähriger Verschiebung endlich „Dschungelbuch – das Musical“ des Theaters Libera aufgeführt.

Musikalisch wird den Zuschauern ab vier Jahren dabei einiges geboten: eine groovende Affenbande, Shir Khan als König des Rock ’n’ Roll und ein funkiges Finale mit rasanten Choreografien. Resttickets für das Stück gibt es unter reservix.de.