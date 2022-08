Gewerbeobjekt brennt in Pforzheim

In Pforzheim brennt es auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens Alba. Es ist der zweite Brand dort in kurzer Zeit. Erst Ende Juli stand dort eine Halle in Flammen.

Zu einem Brand eines Gewerbeobjekts in Pforzheim in der Straße Im hinteren Zeil sind Polizei und Feuerwehr am Dienstagnachmittag gerufen worden. Gegen 17 Uhr seien mehrere Notrufe eingegangen, berichtete ein Polizeisprecher am frühen Abend. Grund dafür war ein dem Gelände des Entsorgungsunternehmens Alba brennt es. Es ist der zweite Brand bei dem Unternehmen innerhalb eines Monats. Bereits Ende Juli stand dort eine Halle in Flammen, in der Papier und Kartonagen gelagert wurden.

Aktuell brennt es noch immer, allerdings hätten Feuerwehrleute die Rauchentwicklung mittlerweile eindämmen können. Zahlreiche Einsatzkräfte der Pforzheimer Berufsfeuerwehr stehen auf der Wildbader Straße und haben quer zum Betriebsgelände des Entsorgers Leitungen über die Bahnlinie gelegt, um die Versorgung mit Löschwasser sicherzustellen.

Aus diesem Grund ruht der Bahnverkehr. Auch die Bundesstraße ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch voll gesperrt.

„Es dürfte noch eine beträchtliche Weile dauern, bis die Einsatzkräfte ins Gebäude hinein können“, meint der Polizeisprecher. Die Ordnungshüter selbst sind mit sieben Beamten am Brandort und vor allem damit beschäftigt, der Feuerwehr die Wege frei zu halten.

Inzwischen wird auch über die Warn-App Nina auf die starke Rauchentwicklung hingewiesen. Die Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Autofahrer sollen das betroffene Gebiet weiträumig umfahren.

Dieser Beitrag wird aktualisiert. Stand: 23.08.2022, 18:38 Uhr