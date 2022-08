Ermittlungen kurz vor Abschluss

Brände bei Müllentsorger in Pforzheim und Waghäusel könnten gleiche Ursache haben

Die beiden Großbrände am Donnerstag in Pforzheim und am Samstag in Waghäusel beim selben Müllentsorger haben für viel Aufsehen gesorgt. Die Ermittlungen dazu stehen kurz vor dem Abschluss - doch von Brandstiftung geht man beim betroffenen Unternehmen nicht aus.