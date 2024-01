Glätte in Pforzheim und Enzkreis: Das ist am Mittwoch zu beachten

Auf den Straßen und Gehwegen in Pforzheim und im Enzkreis ist Vorsicht geboten, denn winterliche Temperaturen im Frostbereich führen in der Nacht auf Mittwoch zu Glatteis, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert.

Die Stadt Pforzheim wappnet sich am Mittwoch mit all ihren verfügbaren 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegen Glätte und Eis. Diese seien speziell für die Räumung und das Streuen im Einsatz. Ein spezieller Wetterdienst versorgt die Stadt außerdem mit aktuellen Wetterwarnungen, informiert Laura Schaier, Pressesprecherin der Stadt. „Wir haben im Stadtgebiet Wetterstationen und Glätte-Meldeanlagen an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen“, sagt Schaier. Bereits am Vortag seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt unterwegs, um vorsorglich Sole auszubringen – eine Salzlösung, die die Glatteisbildung verhindert. Wie viel Streusalz und Sole schließlich zum Einsatz kommt, hängt von der Niederschlagsart und Intensität ab, sagt Schaier.