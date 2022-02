Bauchredner-Gottesdienst in Pforzheim: Predigt aus dem Bauch heraus

Das Predigten nicht immer ganz ernst sein müssen zeigte Pfarrerin Maibritt Gustrau am Sonntag im Pforzheimer Hohenwart-Forum. Mit ihrem Hahn Otto führt sie Zwiegespräche und der findet nicht alles toll, was in der Bibel steht.

Es gibt viele Versuche, Gottesdienste attraktiver zu gestalten. Einen ganz besonderen Ansatz hat die Mannheimer Pfarrerin Maibritt Gustrau gewählt.

Sie hält ihre Predigten als Bauchrednerin. Eine Kostprobe davon gab sie am Sonntagnachmittag beim Themengottesdienst im Hohenwart-Forum im gleichnamigen Pforzheimer Ortsteil. Ein fester Begleiter ist ihr sprechender Hahn Otto, mit dem sie ihre Predigten als Zwiegespräch führt.

Als Pfarrerin der Mannheimer Christus-Frieden-Gemeinde hat sie diese Kunst seit 2018 in ihren Gottesdienst integriert. „Die Idee kam mir schon vor vielen Jahren“, sagt die promovierte Theologin. Auf einer USA-Reise hat sie festgestellt, dass der Kindergottesdienst, den der Pfarrer mit einer Handpuppe gestaltete dort jung und alt viel stärker ihn ihren Bann zieht, als reguläre Veranstaltung davor. „Seitdem hat mich dieses Thema nicht losgelassen“, sagt Gustrau.

Es ist das erste Mal, dass Otto und ich soweit von Mannheim entfernt auftreten. Maibritt Gustrau, Pfarrerin

Schon vor 15 Jahren hat sie deshalb einen Bauchrednerkurs besucht. „Aber nicht viel geübt“, wie sie einräumt. Nochmal angepackt hat sie dieses Thema vor einigen Jahren, als sie erneut eine Bauchredner-Ausbildung absolvierte, diesmal schon als Gemeindepfarrerin. „Danach hab ich dann viel und regelmäßig geübt und es in meinen Gottesdienst integriert.“ Seit 2018 gehört der Hahn Otto vier mal im Jahr zu ihrem Predigt-Repertoire.

Themengottesdienst zum Bauchreden

Gastauftritte, wie der in Hohenwart seien äußerst selten. „Es ist das erste Mal, dass Otto und ich soweit von Mannheim entfernt auftreten“, sagt Gustrau.

Uwe Roßwag-Hoffmann, vom Hohenwart-Forum freut das umso mehr: Er sucht immer besondere Gäste für die Themengottesdienste in dem Tagungs- und Bildungszentrum der evangelischen Kirche. Im März bietet das Forum - passend zum Thema - einen professionellen Bauchrednerkurs an.

Gerade in Krisenzeiten wie diesen brauche es auch Heiterkeit, so der Pfarrer. Denn gerade gehe die Corona-Krise zuende, da ist mit dem Krieg in der Ukraine der nächste große Konflikt schon in vollem Gange.

Chips oder Fasten?

Das alles ist vergessen, als Gustrau ihren Otto aus dem Technikraum holt – der labt sich an Chips und anderen Knabbereien und sieht es gar nicht ein, warum man sieben Wochen fasten sollte.

„Das bringt doch eh alles nichts“, sagt der Hahn und diskutiert mit der Pfarrerin über den Sinn und Unsinn des 40-tägigen Verzichts. Der könne durchaus etwas verändern überzeugt ihn die Pfarrerin: „Stell dir vor, die Menschen verzichten sieben Wochen auf Gewalt“. So spannte sie die Bogen zum aktuellen Konflikt.

Ich gestaltet das bewusst so, dass ich nicht immer die Schlaue bin. Maibritt Gustrau, Pfarrerin

Ihr sei es wichtig, sagt Gustrau, dass die Dialogpredigten mit Otto immer unterhaltsam, aber dabei nicht klamaukig werden. „Ich gestalte das bewusst so, dass ich nicht immer die Schlaue bin.“ Und so stellt Otto auch manch kritische Frage oder fordert mit steilen Thesen die Theologin heraus.

Das Konzept scheint aufzugehen: 60 Zuhörer besuchten den Gottesdienst am Sonntag. Auch in Mannheim kriegt Gustrau die Kirche mit der frechen Puppe auf der Kanzel voll. Sie hatte wohl das richtige Bauchgefühl.