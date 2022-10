Nachwuchssorgen

Großstadt ohne Klimademo: Fridays for Future kämpft in Pforzheim ums Überleben

Der letzte Klimastreik musste in Pforzheim ausfallen. Das Organisationsteam von Fridays for Future besteht nur noch aus zwei Personen. Sie suchen mit einer Aktion an diesem Samstag dringend neue Helfer.