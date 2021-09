Die Kunden sind zurück, aber am Geld fehlt es bei Pforzheims Kleinsthändlern und -gastronomen. Dies zeigen die Rückzahlungen beim Corona-Härtefallfonds, den der Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) zum 26. März 2020 per Eilentscheidung aufgelegt hat. Mit einem 5.000-Euro-Zuschuss sollten Wirte und Einzelhändler über die Pandemiezeit gehievt werden. Insgesamt legte die Stadt 500.000 Euro auf, damit insbesondere die Innenstadt nicht zu einer Leerstandszone wird.

Dunkle Fenster hier, kalte Küchen dort lassen zweifeln, ob das geklappt hat. Dies kann die für den Härtefallfonds zuständige Pforzheimer Wirtschaftsförderung mit Zahlen belegen, wie eine Nachfrage zeigt. Gerade einmal 17,8 Prozent der zu erwartenden Summe sei beim ersten Rückzahlungstermin mit Stichtag 1. Juli eingegangen, sagt Wirtschaftsförderer Markus Epple. Bezogen auf die Lage der Kleinstunternehmen sei es „kein gutes Zeichen“, dass die jeweils 1.000-Euro-Raten für den städtischen Corona-Kredit ausblieben.

Was das für die Gesamtsituation des Einzelhandels in der Stadt bedeutet, ist unklar. Insbesondere bei Geschäften, die bereits früh aufgegeben wurden, gehen Fachleute davon aus, dass zum Teil Nachfolger fehlten und ein ohnehin anstehender Schnitt einfach nur früher vollzogen wurde. Bei größeren Geschäften, die Einkäufer in der Fußgängerzone jetzt schmerzlich vermissen, fielen Umstrukturierungen mit der Pandemie zusammen. Esprit ist dafür nur ein Beispiel.