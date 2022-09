Hintergründe für Reizgasattacke an Pforzheimer Nordstadtschule noch unklar

Was sind die Hintergründe der Reizgasattacke an der Nordstadtschule? Diese Frage ist weiter ungeklärt. Die Ermittlungen laufen noch, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Wie berichtet, hat jemand am vergangenen Freitagmorgen auf dem Flur der Schule Reizgas versprüht. Wer und warum ist noch unklar.

17 Schüler und ein Lehrer wurden dabei leicht verletzt. Sie klagten über Atemnot und Augenreizungen und wurden vom Rettungsdienst behandelt. Außer der Polizei war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Polizeikräfte suchten die Umgebung nach Spuren ab.

War es Pfefferspray?

Wie die Polizei mitteilte, war die Ursache „eine reizende Substanz“, die gegen 10.20 Uhr in den naturwissenschaftlichen Räumen der Schule ausgeströmt war.

Ob es sich bei der reizenden Substanz um Pfefferspray handelte, hat die Polizei bisher noch nicht bestätigt. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Grundschüler waren in einem Nebengebäude untergebracht. Hier lief der Unterricht am Freitag weiter. Die älteren Schüler hatten das Schulgebäude vorsorglich verlassen. Parallel zur Evakuierung fand die Einschulung von fünf ersten Klassen in der Schule statt.