Genehmigung erteilt

Grünes Licht für Impfstraße: Corona-Impfungen auf dem Pforzheimer Messplatz ab Januar

Nach langem Hin und Her können Marcus Mürle und Robin Stephan mit behördlicher Genehmigung am Testzentrum auf dem Pforzheimer Messplatz auch impfen. Starten soll die Impfstraße in der zweiten Januarwoche.