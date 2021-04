Kampf gegen Hass und Hetze: Ben Salomo bekommt den ersten Pforzheimer Friedenspreis

„Bündnis Pforzheim nazifrei“ und die Stadt Pforzheim haben erstmals den Internationalen Pforzheimer Friedenspreis vergeben - an den Künstler und Autor Ben Salomo alias Jonathan Kalmanovich. Die Verleihung wurde live im Internet übertragen.

Bis zu 130 Zuschauer verfolgten im Internet die Preisverleihung, die im vergangenen Jahr wegen Corona verschoben wurde und am Sonntag digital stattfand. Einige Pforzheimer drückten im Chat ihre Freude darüber aus, dass es in Pforzheim einen Friedenspreis gibt. Die Abgeordneten Gunther Krichbaum (CDU) und Stefanie Seemann (Grüne) schickten digital Glückwünsche an den Preisträger.

Er hätte sich die Preisverleihung vor vollen Rängen im Stadttheater gewünscht, sagte Oberbürgermeister Peter Boch in seinem Grußwort. Kalmanovich, der als Künstler unter dem Namen Ben Salomo bekannt ist, leiste mit seinem Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus einen wichtigen Beitrag für den Frieden, würdigte der OB. Der Preis soll künftig alle fünf Jahre vergeben werden.

Durch den Friedenspreis wird aus unserer Stadt ein deutliches Zeichen gesetzt. Gerhard Baral, Sprecher des Bündnisses „Pforzheim nazifrei“